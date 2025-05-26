Bakanlık tek tek açıkladı: İşte en çok domuz eti satılan 6 il

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sektöründe yürüttüğü taklit ve tağşiş denetimleri, dikkat çekici verileri ortaya koydu. Denetimler sonucunda, Türkiye genelinde domuz eti satışının en yaygın olduğu iller belirlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlık tek tek açıkladı: İşte en çok domuz eti satılan 6 il
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Listenin ilk sıralarında, muhafazakâr yapılarıyla öne çıkan Bursa ve Konya’nın yer alması kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Bu illeri Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana izledi.

Turistik bölgelerde talep yüksek, bilgilendirme yetersiz
Özellikle turist yoğunluğunun fazla olduğu Antalya ve Muğla’da domuz eti ürünlerinin satışının, yabancı ziyaretçilerin talepleriyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Ancak bazı işletmelerin bu ürünleri menülerde açıkça belirtmemesi, tüketici şikâyetlerini artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerin sıklaştırıldığını ve domuz eti tespit edilen işletmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı. Bakanlık, işletmelerin ürün içeriklerini doğru beyan etmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, tüketicilere etiketleri dikkatle kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Domuz eti içeren ürünlerle ilgili detaylı bilgilere guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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