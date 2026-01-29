Bakanlık tek tek illeri saydı: Fırtına, yoğun kar ve sel riski!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kapsamlı bir uyarı yayımladı. 30 Ocak 2026 Cuma günü için yapılan açıklamada, fırtınanın yanı sıra yoğun kar ve sağanak yağışların birçok ilde etkili olacağı vurgulandı.

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgar Beklenen Bölgeler

Bakanlık açıklamasında rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği bölgeleri şöyle sıraladı:

"Karadeniz geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde; İç Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara’nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya’nın güney ve batısı ile Karaman’ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

Yoğun Kar ve Sağanak Uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın, Batman'ın ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Malatya'nın güneyi ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli yağmur bekleniyor." Öte yandan Hatay, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Ege ve Marmara’da Sağanak

Ege ve Marmara bölgesi için de "çok kuvvetli" yağış uyarısı geldi:

"Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’de, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da kuvvetli; İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

Bakanlıktan Hayati Uyarılar

İçişleri Bakanlığı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."