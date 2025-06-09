Bakanlık uyardı: Sahte servis tuzağına dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle klima ve beyaz eşya gruplarında artan bakım, onarım ve montaj ihtiyaçları, sahte servislerin yeni tuzakları için zemin hazırladı. Tüketicilerin sıklıkla internet aramaları yoluyla ulaştığı servis bilgileri, ciddi mağduriyetlerin kapısını aralıyor. Ticaret Bakanlığı, bu konuda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı kişi ve firmaların, internet aramalarında sponsorlu reklamlar kullanarak yetkili servis algısı yarattığı belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin üretici veya ithalatçı firmaların logo ve marka bilgilerini izinsiz kullandıkları da vurgulandı.

Bu yollarla tüketicileri kendilerine çeken sahte servisler, hem ürünlerde telafisi zor hasarlara yol açıyor hem de yüksek bedellerle haksız kazanç sağlıyor.

GARANTİ DIŞI KALMA, ORİJİNAL PARÇA KULLANILMAMASI, KİŞİSEL VERİ RİSKİ...

Bakanlık, sahte servis uygulamalarının neden olduğu riskleri şu başlıklarla özetledi: Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı, ürünün garanti dışı kalması, yetersiz veya hatalı müdahale sonucu cihazın zarar görmesi, hiç yapılmayan ya da eksik yapılan tamiratlar, gerçek dışı servis ücretlendirmeleri, uzaktan bağlantı yoluyla kişisel verilere ulaşma girişimleri.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS), yetkili servislerin bilgilerine ulaşmak için güvenli bir kaynak sunuyor.

Açıklamada, tüketicilerin servis hizmeti almadan önce www.servis.gov.tr adresinden cihazın üretici ya da ithalatçısına ait yetkili servis bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, sahte servislerle karşılaşılması halinde yapılması gereken adımları da paylaştı. Vatandaşların bu gibi durumlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden şikâayet ve ihbarda bulunabileceği hatırlatıldı.