Bakanlıktan 81 ile genelge: Sahipsiz hayvanlar için yeni talimat

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 81 il valiliği, il sağlık müdürlükleri ve il tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sağlık kuruluşlarında sahipsiz hayvanlarla ilgili önlemlerin hızla tamamlanmasını talep etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlıktan 81 ile genelge: Sahipsiz hayvanlar için yeni talimat
Yayınlanma: Güncellenme:

"Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazıda, son dönemde sağlık tesislerinin girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvan sayısının arttığı, bu durumun da vatandaşların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit eder hale geldiği vurgulandı.

Bakanlığa konuyla ilgili çok sayıda şikâyet ulaştığına dikkat çekilen yazıda, özellikle köpeklerin fiziksel yaralanmalara yol açabileceği, ayrıca hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından risk taşıdığı belirtildi.

Sağlık tesislerindeki sahipsiz hayvanların varlığının, hem halk sağlığı hem de sağlık hizmetlerinin etkin sunumu açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

FİZİKİ ÖNLEMLER ALINACAK, HAYVANLAR YERLEŞKE DIŞINA ÇIKARILACAK

Bakanlık, sorunun çözümü için alınacak önlemleri de sıraladı. Buna göre:

Valiliklerin koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli tedbirler hayata geçirilecek.
Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari yöneticileri, fiziki önlemleri hızla tamamlayacak ve saha kontrollerini düzenli olarak gerçekleştirecek.
Sağlık tesisleri içerisine giren sahipsiz hayvanlar, yerleşke dışına çıkarılacak.
Bu sürecin etkin yönetilebilmesi için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında koordinasyon mekanizması oluşturulacak.
Bakanlık, alınan tedbirlerin hızla uygulanmasını ve denetimlerin aksatılmamasını istedi.

Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!Yurt
sağlık bakanlığı Sahipsiz talimat
Günün Manşetleri
"ABD ile müzakere akılcı ve onurlu değil"
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Tarım Bakanlığı, hileli gıda skandallarını ifşa etti
PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı
Sahipsiz hayvanlar için yeni talimat
Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!
PKK/KCK’lı Keleş etkisiz hale getirildi
Filistin'den Trump’a yanıt
Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı
İşçilerden İş Gıda’ya çağrı
Çok Okunanlar
Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum! Altın yükselişte: Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum!
Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti! Ankara Valiliği duyurdu: 33 kişi hayatını kaybetti!
PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan silah bırakma şartlarını açıkladı
İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu belli oldu! İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduğu belli oldu!
Ankara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahmini Ankara’da kış geri dönüyor: İşte 7 Şubat tahmini