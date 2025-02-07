Bakanlıktan 81 ile genelge: Sahipsiz hayvanlar için yeni talimat

"Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazıda, son dönemde sağlık tesislerinin girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvan sayısının arttığı, bu durumun da vatandaşların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit eder hale geldiği vurgulandı.

Bakanlığa konuyla ilgili çok sayıda şikâyet ulaştığına dikkat çekilen yazıda, özellikle köpeklerin fiziksel yaralanmalara yol açabileceği, ayrıca hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından risk taşıdığı belirtildi.

Sağlık tesislerindeki sahipsiz hayvanların varlığının, hem halk sağlığı hem de sağlık hizmetlerinin etkin sunumu açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

FİZİKİ ÖNLEMLER ALINACAK, HAYVANLAR YERLEŞKE DIŞINA ÇIKARILACAK

Bakanlık, sorunun çözümü için alınacak önlemleri de sıraladı. Buna göre:

Valiliklerin koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli tedbirler hayata geçirilecek.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari yöneticileri, fiziki önlemleri hızla tamamlayacak ve saha kontrollerini düzenli olarak gerçekleştirecek.

Sağlık tesisleri içerisine giren sahipsiz hayvanlar, yerleşke dışına çıkarılacak.

Bu sürecin etkin yönetilebilmesi için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

Bakanlık, alınan tedbirlerin hızla uygulanmasını ve denetimlerin aksatılmamasını istedi.