banner965
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
"FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı"
Çaylar ÇAYKUR'dan
Çaylar ÇAYKUR'dan
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Bakanlıktan “çocuğa şiddet“ görüntüleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, bir yetiştirme yurdunda çocuklara uygulanan şiddeti içeren ve bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin Türkiye'de çekilmediği tespit edildiği bildirildi

Bakanlıktan “çocuğa şiddet“ görüntüleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, bir yetiştirme yurdunda çocuklara uygulanan şiddetin kaydedildiği görüntülerinin Türkiye'de çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bakanlıkça, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "bir yetiştirme yurdunda çocuklara uygulanan şiddet" görüntülerine ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda, bir kadının çocuklara şiddet uyguladığı sırada kaydedilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediğinin ve kaydın 22 Aralık 2016'da yapıldığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, sosyal medya hesaplarında yer alan bu görüntülerdeki olayın Bakanlığa ait bir kurumda yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bilerek ve kasıtlı biçimde kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz paylaşımlar, kurumlarımızda bakımımız altındaki çocuklarımızı ve genelde toplumumuzu da rahatsız etmektedir. Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmiş olup bu paylaşımı maksatlı olarak yayan hesaplarla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yetiştirme yurdu #şiddet #aile ve sosyal politikalar bakanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gaziantep'te ev yangını
Sonraki Haber
Kastamonu'daki yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.