Bakanlıktan 'depremzede çocuk' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.

Bakanlıktan 'depremzede çocuk' açıklaması
Bakanlıktan 'depremzede çocuk' açıklaması / Ankara /2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

- Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır.
# deprem # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı # çocuk
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