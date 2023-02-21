Bakanlıktan 'depremzede çocuk' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi: