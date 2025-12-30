Bakanlıktan yoğun kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Karayolları Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla, kar ve buzla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacaktır. Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68.519 km’lik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir.

Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin m3 tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği ve kapandığı kesimlere 930 km kar siperi yapılmıştır.

Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemi ile, 1700 adet Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmekte; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır.”

Açıklamada sürücülerin dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı:

ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN

“Tüm alınan tedbirlere rağmen ülkemizin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda seyahat etmeleri için çeşitli önlemler almaları tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmalarıve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları büyük önem arz etmektedir.”

Bakanlık, yol durumuna ilişkin güncel bilgilerin ALO 123, ALO 159 ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden takip edilebileceğini bildirdi:

“Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz.”