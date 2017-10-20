Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Bakırçay'da kirlilik alarm düzeyinde. Nehirde canlı hayatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kirlilik nedeniyle ölen balıklar su yüzeyine çıkmaya başladığı gözlendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Bakırçay büyük bir felaketle boğuşuyor. Kirliliğin artmasıyla yaşam alanları yok olan balıklar, su yüzüne vurmaya başladı.



Bakırçay 20 yıl önce ekolojik dengesini yitirmişti. Bölge sakinlerinin çevreye duyarlı girişimleri sayesinde kurtarılan canlı yaşamı bu günlerde yeniden tehdit altında.



Siyaha dönen rengiyle balıklar hava alamadığı su yüzeyine çıkıyorlar. Yırca -Soma arasında bulunan eski adı ile Yenigöl'de balıklar teker teker ölüyorlar.



Bir zamanlar balık tutulabilen Bakırçay'da yaşam durma noktasına geldi.



Bakırçay'ın kirlenmesiyle ilgili Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'ye başvuru yapıldı. Ergene, balıklar ve derede yaşayan canlıların ölmemeleri için elimizden gelen herşeyi yapacağız diyerek olayın takipçisi oldu.



Kirliliğin Bakır Ovası'ndan geldiği tespit edildi. Nehri kirleten işletmenin tespit edilebilmesi için incelemeler sürüyor.







ulusal.com.tr