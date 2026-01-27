Bakırköy Başsavcılığı duyurdu: Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Güngören'de hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddia edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Başsavcılık, cinayetin işlendiği 14 Ocak tarihinden sonra aile bireylerine telefon aracılığıyla mesaj göndererek tehditler savuran 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, şüphelilerden F.K.'nin (31) Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi. Sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden toplam 8 zanlının yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 3 şüpheli serbest bırakılırken; mahkemeye sevk edilen A.E, Y.T, S.T. ile ismi belirtilmeyen bir şüpheli tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"YAN BAKTIN" TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTMİŞTİ

Olay, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir baklavacı önünde meydana geldi. Birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında "yan baktın" gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.Ç, üzerinde taşıdığı ve "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Çağlayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan E.Ç. ve arkadaşları, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.