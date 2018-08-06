İstanbul Bakırköy'de bir araç orta refüjdeki bariyere saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Araç orta refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Talihsiz kazada şans eseri 3 kişi yara almadan kurtuldu.Kaza saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde yaşandı.Yeşilköy'den Bakırköye doğru ilerleyen sürücü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araç hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç önce bariyerlere çarptı. Sonra da oprta bölümde bulunan refüje saplandı.Bariyere ok gibi giren otomobilde bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrııklarla atlattı.Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, bariyere saplanan aracı kaldırmak için çalışam başlattı.