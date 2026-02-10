Bakırköy sahilde zabıta aracı denize düştü

İstanbul Bakırköy’de İBB’ye ait zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Araçtaki iki personel kendi imkanlarıyla çıktı, olayda yaralanan olmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakırköy sahilde zabıta aracı denize düştü
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Bakırköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait zabıta aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak denize düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bakırköy sahildeki park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, İBB’ye ait seyir halinde devriye atan zabıta memuru kontrolündeki araç, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün demir korkuluklarına çarparak denize düştü.

Araçta bulunan iki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

zabıta
