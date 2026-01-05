Bakırköy'de 40 bin dolarlık saat vurgunu: 3 şüpheli için istenen ceza belli oldu

İstanbul Bakırköy'de internet üzerinden satışa çıkarılan 40 bin dolarlık lüks saati ele geçirmek için akılalmaz bir yöntem izleyen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olay, Bakırköy'de meydana geldi. Taha Yusuf Demirhan, elinde bulunan 40 bin dolar değerindeki kol saatini satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdi.

İlanı gören Cemal Erten, kendisini 'Hasan' ismiyle tanıtarak Demirhan ile iletişime geçti. Antalya'da yaşadığını iddia eden Erten, saati satın alacağını ancak ödeme yapmadan önce saatin orijinalliğinin kontrol edilmesi için Bakırköy'de tanıdığı bir dükkana götürülmesini talep etti.

DÜZENEKLİ DOLAPLA VURGUN PLANI

Müşteki Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İlhan Demirhan, şüphelinin yönlendirdiği adrese gitti. Dükkanda bulunan Yusuf Çalçalı isimli şahıs, inceleme bahanesiyle saati baba ve oğuldan alarak arkası kapalı görünen bir dolaba yerleştirdi. Çalçalı, daha sonra misafirlerine çay söyleme bahanesiyle dükkandan ayrıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olayın detayları ortaya çıktı. Yusuf Çalçalı'nın, dükkanın diğer tarafına bakan duvarı önceden deldiği ve bu deliği bir afiş yardımıyla kapattığı belirlendi. Şüphelinin dükkandan çıktıktan sonra yan taraftaki dükkana geçtiği, afişi söküp duvarı açarak saati bulunduğu dolaptan alıp olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Dolandırıldıklarını anlayan baba ve oğulun şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Soruşturma dosyasına giren görüntü inceleme tutanakları, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettiğini belgeledi. Kamera kayıtlarında Yusuf Çalçalı ve Cemal Erten'in birlikte hareket ettiği, çalınan saatin ise Atanur Koç ve Erten tarafından kontrol maksatlı Kapalıçarşı'ya götürüldüğü belirlendi. Savcılık, şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, dolandırıcılık eylemiyle ele geçirdikleri saati, saat işi yapan Atanur Koç vasıtasıyla elden çıkardıklarını ve 3 sanığın da işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sonucunda Cemal Erten, Atanur Koç ve Yusuf Çalçalı 'sanık', Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İlhan Demirhan ise 'müşteki' sıfatıyla dosyada yer aldı. Hazırlanan iddianamede 3 sanık hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

