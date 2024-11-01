Bakırköy'de takla atan araç zincirleme kazaya yol açtı

Kaza, saat 21.30 civarında Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakırköy'de takla atan araç zincirleme kazaya yol açtı
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İddiaya göre, Avcılar yan seyir halinde olan 34 ENZ 947 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini görerek bariyerleri aştı ve karşı şeritte geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönlerdeki 34 VU 011 ve 34 ZV 8859 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçlarda bulunan İsmail K., Yusuf Melih E., Tufan K. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, polis ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafikte yer alıyor. Kazaya karışan araçlarla kaldırıldıktan sonra yapılan temizlik çalışmalarıyla trafik analizi normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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