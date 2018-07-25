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Baklavalık fıstığın hasadı başladı

Gaziantep'te bozfıstık olarak adlandırılan baklavalık fıstığın hasadına başlandı. Üretici, işlenmemiş fıstığı kilosu 12 liradan satıyor. Fiyattan memnun olmayan fıstıkçılar ise "Kooperatife ihtiyacımız var" diyor.

Baklavalık fıstığın hasadı başladı

Sıcağın antında hasat başladı, üretici ve mevsimlik işçi geçimini sağladığı fıstık tarlalarında hummalı bir çalışmaya girdi.

Baklavalarda kullanılan bozfıstık, bu yıl bol. 

Antepfıstığı toplandıktan sonra bazı işlemlerden geçiriyor. 

Üretici işlenmemiş fıstığı bul yıl 20 liradan satmak istedi ancak olmadı. Açılış fiyatı 12 lira oldu. Üretici İsa Durmaz'da 2 ton boz fıstığı komisyonculara 12 liradan saattı.

İşlemlemden geçirilen fıstık kilosu 90-100 lira civarında satılıyor.

Çiftçi kayıt sisteminin önemi anlatan çiftçiler, kazanmak için kooperatif istedi.
Etiketler; #gaziantep #baklava
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