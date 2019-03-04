Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey mahallesinde Kentsel Yenileme Projesi ile mahalle halkını ikna edemeyince, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kamulaştırma yoluna gitti. Kamulaştırma kararının ancak savaş gibi olağanüstü koşullarda alınabileceğini söyleyen mahalleliler Danıştay'a başvurdu. Projenin içeriği ile ilgili bu güne kadar bilgilendirilmeyen mülk sahipleri, haklarının takipçisi olacaklarının bir kez daha altını çizdi.

Antalya'nın en köklü mahallesi 500 yıllık Balbey'de sular durulmuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel yenileme girişimi binlerce mülk sahibini tedirgin etmeye devam ediyor.Usulsüz işleyen sürece direnen mahalle halkı bu kez yeni bir sürprizle karşılaştı.



Mahalle sakinlerine bu güne kadar yaşatılan süreç; İnatla açıklanmayan bir proje, ve ardından kamulaştırma oldu.



Mahalle halkı Bal-Der öncülüğünde kamulaştırma kararını yargıya taşıdı.



Bal-Der Başkanı Coşkun Karadoğan , Balbey'in geçmişine yakışır tarihi ve kültürel dokusu korunarak projelendirilmesini talep etti.



Avukat Zafer Mülayim ise mahallelinin kentsel yenilenme sürecinin her aşamasında müdahil olması gerektiğini vurguladı.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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