Antalya'nın en eski yerleşim yerinde oturan Balbeyli çocuklar mahallelerini resme ve öyküye yansıttı. Ve bizler bir kez daha kapısına kilit vurulmayan evleri, koşa koşa oynadığımız sokak oyunlarını anımsadık. Bu proje aracılığı ile mahalle halkı kentsel yenilemenin eşiğinde, mahallelerinin kültürel dokusuna uygun düzenleme istiyor.

Antalya'nın 500 yıllık mahallesi Balbey'in çocukları, mahallelerinde ki hayatı çizerek ve yazarak gözler önüne serdi.



Hikaye Atölyesi Projesi, AKEV Farkındalık Kulübü ve BAL-DER işbirliği, Muratpaşa Belediyesi'nin de katkıları ile hayata geçirildi.



Birçoğumuzun özlemle hatırladığı hayatlar onların gerçeği. Türlü türlü oyunlarla girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayan çocuklara göre mahalle demek;



Projeyle amaç, bu kültürü geleceğe taşımak.



Ve çocuklar için AVM, bilgisayar, telefon dışında eğlencelerin olduğunun farkındalığını yaratmak. Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, projenin mahallede yarattığı heyecanı dile getirdi.



BAL-DER Başkanı Coşkun Karadoğan , projenin genişletilerek sürdürüleceğini söyledi.



Balbey Mahallesi kentsel yenileme kapsamına alınmıştı. Dernek yöneticileri, yenilemenin mahallenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun yapılmasını istedi.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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