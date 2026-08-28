Balcalı Hastanesi'nde 15 milyon liralık ilaç skandalı! Depo sorumlusu gözaltında: "Borcum için sattım"

Olayın ardından yıllık izne ayrılan ve telefonlarına ulaşılamayan depo sorumlusu C.S. (36), polis ekiplerince gözaltına alındı.

YILLIK İZİNDE YAPILAN SAYIM VURGUNU ORTAYA ÇIKARDI

Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yaşanan olayda; Radyoloji Bölümü depo sorumlusu C.S.'nin izne çıkması üzerine yerine geçici olarak S.A.B. (51) görevlendirildi. Yeni görevlinin depoda yaptığı sayım ve kontrollerde 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi. Durumun hastane yönetimine bildirilmesi ve C.S.'ye ulaşılamaması üzerine konu emniyet güçlerine intikal ettirildi.

"TEHDİT EDİLDİM, 2 MİLYON LİRALIK İLACI SATTIM"

Polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürülen şüpheli C.S., ilk sorgusunda borçları nedeniyle baskı gördüğünü iddia etti:

"Borcum vardı. Borçlu olduğum şahıslar beni tehdit etti. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon liralık ilacı depodan çıkarıp sattım. Kalan ilaçların akıbeti hakkında bilgim yok."

Emniyet birimleri, kayıp ilaçların hangi aracılar üzerinden kimlere satıldığını ve hastane içinde organize bir şebeke bulunup bulunmadığını belirlemek üzere çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.