Balık tutarken akıntıya kapılmıştı! 28 yaşındaki gençten acı haber geldi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 9 gün önce balık tutmak amacıyla gittiği nehir kenarında akıntıya kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ın cansız bedeni arama ekiplerince bulundu. Olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kayanın arasına sıkışmış halde tespit edilen Sak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, balık avlamak amacıyla Habur Çayı kenarına giden Erkan Sak, kıyıda bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Debisi yüksek çayda güçlü akıntıya kapılan 28 yaşındaki genç, kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye vakit kaybetmeksizin çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE VE IRAK ALARMA GEÇTİ

İhbarın ardından nehir ve çevresine intikal eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve diğer profesyonel arama-kurtarma timleri, zorlu arazi koşullarına ve nehrin kuvvetli akışına rağmen zamana karşı büyük bir mücadele başlattı. Arama operasyonunun nehir yatağı boyunca kesintisiz ve koordineli bir şekilde ilerleyebilmesi için Türkiye ile Irak arasındaki resmi makamlarca gerekli koordinasyon da hızlıca sağlandı.

Geniş bir coğrafi alana yayılan çalışmalarda Habur Çayı'nın her noktası botlarla titizlikle tarandı. Teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği arama sürecinde havadan termal dronlarla tarama gerçekleştirilirken, su altında ise profesyonel dalgıç ekipler görev yaptı. Özel arama tekniklerinin de devreye sokulduğu geniş çaplı operasyonda, tüm ekipler 9 gün boyunca bölgede aralıksız mesai harcadı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU

Günlerdir süren yoğun ve hummalı çalışmalar, dokuzuncu günde acı bir bulguyla sonuçlandı. Arama faaliyetlerini nehir boyunda sürdüren AFAD ekipleri, Erkan Sak'ın cansız bedenini olayın meydana geldiği ilk noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir alanda tespit etti.

Yapılan ilk incelemede, nehir yatağındaki büyük kayaların arasına sıkışmış durumda olduğu anlaşılan Sak'ın naaşının çıkarılması için hemen tahliye çalışması başlatıldı. Kurtarma ekiplerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü teknik çalışma neticesinde sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarılan Erkan Sak'ın cenazesi, nehir kenarına taşındı. Talihsiz gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere hastane morguna nakledildi. Bölgede derin üzüntüye yol açan ölüm olayıyla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan inceleme ise sürüyor.