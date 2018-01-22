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Balık tutarken falezlerden düşen kişi öldü

Antalya'da balık tutarken falezlerden düşen kişi öldü.

Balık tutarken falezlerden düşen kişi öldü

Antalya'da balık tutarken falezlerden düşen kişi öldü.

Sadık Doğan Sekmeç (47), balık tutmak için bir arkadaşıyla Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerin kenarına gitti.

Burada bir süre oltayla balık tutan Sekmeç, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Arkadaşı tarafından düştüğü yerden kurtarılmaya çalışılan Sekmeç, dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin karadan yönlendirdiği Sahil Güvenlik Botu, Sekmeç'in cesedine ulaşabildi.

Botla Antalya Yat Limanı'ndan karaya çıkarılan Sekmeç'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ölüm #falez #düşme #antalya
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