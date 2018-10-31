banner997
Yaysat kapanıyor mu?
Yaysat kapanıyor mu?
Selçuk: Yüksek lisans yapmayan kalmayacak
Selçuk: Yüksek lisans yapmayan kalmayacak
Pompeo ve Mattis ateşkes çağrısı yaptı
Pompeo ve Mattis ateşkes çağrısı yaptı
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil’in kardeşinden yeni açıklama

Balıkçı ağına takıldı: 1. Dünya Savaşı'ndan kalma!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bir mayın takıldı

Balıkçı ağına takıldı: 1. Dünya Savaşı'ndan kalma!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bir mayın takıldı.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, yaptığı açıklamada, balık avlamak için denize bıraktıkları ağlara tarihi bir mayının takıldığını gören balıkçıların durumu Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdiğini söyledi.

Sahil güvenlik unsurlarının hemen harekete geçerek 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen mayını güvenli bir şekilde aldığını ve boş bir araziye götürdüğünü ifade eden Görgülüarslan, "Tarihi mayın, Deniz Kuvvetleri unsurları bünyesindeki ekiplerimizin nezdinde güvenli bir şekilde patlatılarak, imha edildi." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #balıkçı ağı #mayın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.