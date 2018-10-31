Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bir mayın takıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bir mayın takıldı.



Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, yaptığı açıklamada, balık avlamak için denize bıraktıkları ağlara tarihi bir mayının takıldığını gören balıkçıların durumu Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdiğini söyledi.



Sahil güvenlik unsurlarının hemen harekete geçerek 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen mayını güvenli bir şekilde aldığını ve boş bir araziye götürdüğünü ifade eden Görgülüarslan, "Tarihi mayın, Deniz Kuvvetleri unsurları bünyesindeki ekiplerimizin nezdinde güvenli bir şekilde patlatılarak, imha edildi." dedi.

