Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avına çıkmak için ağlarını onarıyor, teknelerinin bakımını yapıyor.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avına çıkmak için ağlarını onarıp teknelerine bakım yaparak hamsi avına hazırlanıyor.



"Vira Bismillah" dedikleri 1 Eylül'den bu yana avladıkları bol miktarda palamutla yüzü gülen balıkçılar, palamut sezonunun sonuna gelinmesiyle hamsiye yöneldi.



Hamsi avına hazırlanan Akçakoca Limanı'ndaki balıkçılar, ağlarını onarıyor ve teknelerinin bakımını yapıyor.





"Palamudun yerini hamsi alacak"



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut sezonunun sonuna gelindiğini söyledi.



Karakaş, artık palamudun yerini hamsinin alacağını dile getirerek, "Palamut avcılığı zayıfladı, şu anda Doğu Karadeniz'de az bir miktarda var. Palamut, yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Balıkçılar, hamsiye geçmiş durumda." diye konuştu.







Balıkçıların diğer balık türlerini avlayabilmek için hazırlık yaptığını aktaran Karakaş, "Bundan sonraki süreç; hamsi, isravrit, barbun, mezgit, çinekop, kefal avcılığıyla devam edecektir." dedi.



Karakaş, bu yıl çok miktarda hamsi olacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.