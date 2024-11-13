Balıkçılar Menekşe Deresi'nde kadın cesedi buldu: 3 günlük esrarengiz ölüm

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denize açılan balıkçılar, dere içinde bir ceset fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesedin yaşamını yitirmiş olduğunu tespit etti. Ardından, olay yerine dalgıç polisler sevk edildi ve ceset sudan çıkarılarak detaylı incelemeye alındı.

Yapılan ilk incelemeler, cesedin genç bir kadına ait olduğunu ve yaklaşık 3 gündür suda bulunduğunu ortaya koydu. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.