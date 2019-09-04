Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, balıkta umduklarını bulamayınca rotayı salyangoz çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek gırgır ve trol tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, az miktarda avladıkları mezgit, barbun ve istavritle limana dönüyor.

Balıkta umduğunu bulamayan balıkçılar, önemli bir alternatif olan ve yurt dışına ihraç edilen salyangoz avcılığına yöneldi.

Balıkçıların limana getirdiği salyangozlar, işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

"Salyangoz avcılığı önemli bir gelir kaynağı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların palamut avcılığında umduğunu bulamadığını söyledi.

Av yasağının kalkmasıyla balıkçıların denize açıldığını aktaran Karakaş, "Denizde palamut olmayınca balıkçılar salyangoz avcılığıyla ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor. Bu sene palamudun olmaması, balıkçıları mecburi olarak salyangoz avcılığına yöneltti. Şu anda gündüzleri salyangoz avcılığı devam ediyor. Bu genelde Çin ve Kore gibi Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor." diye konuştu.

Karakaş, salyangoz avcılığının önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirerek, "Salyangoz Türkiye'de işleniyor, dondurulup yurt dışına ihraç ediliyor. Ortalama kilogram fiyatı 3,50 lira. İyi bir rakam olarak görünüyor, en azından günü kurtarıyor. Balık olmayınca yapacak bir şey yok, bunun peşine gitmek durumundayız." ifadelerini kullandı.