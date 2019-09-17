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Balıkçıların yüzü tekirle güldü

Palamut, mezgit ve hamsiden umduğunu bulamayan Batı Karadenizli balıkçılar, Akçakoca limanına avladıkları bol miktarda tekirle döndü.

Balıkçıların yüzü tekirle güldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü tekirle güldü.

Palamut, mezgit ve hamsiden umduğunu bulamayan Batı Karadenizli balıkçılar, Akçakoca limanına avladıkları bol miktarda tekirle döndü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, sezonun hava şartları nedeniyle kötü başladığını ve denizde şu anda bol miktarda yakalanması gereken palamut ve hamsinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Balıkçıların dün ve bugün bol miktarda tekir ve mezgit avladığını anlatan Karakaş, "Şu anda bölgede tekir ve mezgit balığı bol miktarda avlanıyor. Limana gelen balıkçılarımızın çoğu, tekir balığıyla dönüyor. Palamutta yaşadığımız hayal kırıklığını tekir ile telafi ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Yaşar Eren ise 40 yıldır denize açıldığını ve tekir balığının bu denli çok olduğunu görmediğini anlatarak, "Bugün çok güzel avlanma yaptık. Bölgede az avlanan tekir balığından bolca getirdik." dedi.

Balığın iriliğinin kendilerini de şaşırttığını vurgulayan Eren, 20 kasa tuttuğunu belirtti.

Denizde şu anda bir iki balık türü olduğunu vurgulayan Eren, "Denizde palamut yok. Biraz hamsi tutuyorlar. Denizde mezgit ve tekir bol." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
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