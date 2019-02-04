Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan 54 kişi etkilendi. Araştırmada gazın yangın tüplerinden çıktığı anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazdan etkilenen vatandaşların hastaneye kaldırıldığını dördünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Balıkesir'de gazdan etkilenen 54 kişi hastaneye kaldırıldı.



Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde yangın söndürme tüplerinden gaz sızıntısı meydana geldi.



Gazdan etkilenen 54 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.



Olayla ilgili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, açıklama yaptı. Yazıcı, "54 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor" dedi.





ulusal.com.tr