Balıkesir'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan İnfaz ve Koruma Memuru Fikret Savaş hayatını kaybetti.

Balıkesir'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde, 4 Şubat'ta yangın tüplerinden sızan gazdan etkilenen ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fikret Savaş (37), 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Savaş'ın cenazesi, yarın Gaziosmanpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küpeler Mahallesi'nde toprağa verilecek.



Balıkesir Adliyesi'nde 4 Şubat'ta bodrum katındaki yangın tüplerinden sızan gazdan 59 kişi etkilenmişti. Adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilerek adliye binası boşaltılmış, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısını soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.



ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Adliyesinde meydana gelen üzücü hadise sonucu hayatını kaybeden İnfaz ve Koruma Memurumuz Fikret Savaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."dedi.