Balıkesir alarmda! Prof. Dr. Tüysüz: “Türkiye’de ilk kez görüyoruz”
İki ayda iki kez 6,1 ile sarsılan Sındırgı'da 17 binden fazla artçı kaydedilirken, uzman isim yaşanan yoğunluğun Türkiye için bir ilk olduğunu belirtti ve bölgedeki halkın tedirginliği sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresi, bir deprem fırtınası yaşıyor.
Bölge, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı ve Sındırgı'da depremler aylardır durmuyor. Ağustos ayından bu yana bölgede 17 binden fazla artçı depremin kaydedildiği belirtildi.
Deprem fırtınası devam ederken, dün gece saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntının İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre şehirlerde de hissedildiği rapor edildi.
AFAD verilerine yansıyan bilgilere göre, 00.02'de 4,3, 04.54'te 4,1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde olmak üzere üç sarsıntı daha kaydedildi. Artçıların aralıksız sürmesi bölge halkını tedirgin etmiş durumda.
DAHA BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?
Bölgedeki son gelişmeler, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz tarafından NTV yayınında değerlendirildi.
Tüysüz, bölgedeki artçı depremlerin 10 Ağustos'taki depremin ardından gelişmeye başladığını anlatarak, "Artçılar beklediğimizin tersi yönde; biz kuzeyde artçılar beklerken, güneyde yoğunlaşmaya başladılar. Ve 27 Ekim tarihinde de 6,1'lik ikinci bir deprem Sındırgı'nın güneyinde gelişti." dedi.
Bu esnada Tüysüz, hem Simav'da hem de Gördes'te deprem odaklarının yoğunlaştığını kaydederek, "6,1 büyüklüğündeki deprem için bu kadar çok artçı olması pek olağan bir durum değil." değerlendirmesini yaptı.
"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAŞANIYOR"
"6,1'lik deprem için bu oldukça fazla. Bu bir deprem fırtınası. Deprem fırtınaları genellikle farklı büyüklükteki depremlerin bir arada ve kısıtlı bir alanda geliştiği etkinliğe verilen bir isim Deprem fırtınaları fayların birbirleriyle kesiştiği yerlerde ya da magmanın yüzeye doğru yükseldiği yerlerde olabiliyor.
Birkaç hafta, birkaç ay süren deprem fırtınaları var ama bu kadar yoğun bir deprem fırtınası benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa yaşanıyor. Dünyanın farklı kesimlerinde neredeyse 1 milyon depreme kadar ulaşan deprem fırtınaları olabiliyor. Türkiye'deki sayı şu anda 20 binin biraz üzerinde."
Bölgede yaşanan etkinliğin bir süre daha süreceğini ifade eden Tüysüz, "Deprem fırtınalarında büyük deprem genelde olmaz. Burada 4'lük, 5'lik belki 6'ya kadar varabilecek depremler olabilir. Ama daha büyük bir deprem beklentisi bu bölgede yok." yorumunu yaptı.