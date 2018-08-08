banner988
Mustafa Cengiz'den taraftarlara çağrı
Mustafa Cengiz'den taraftarlara çağrı
Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni yağış uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni yağış uyarısı
Köyceğiz'de orman yangını
Köyceğiz'de orman yangını
"Brunson bahane"

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını

Ege'nin cennet köşesi Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınıda 5 dekar alan zarar gördü.

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını

Ege'nin cennet köşesi alev alev yandı...

Balıkesi'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında  5 dekar alan zarar gördü. 

Cennet Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın  rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir  Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üç arazöz ve bir su tankeriyle  alevlere müdahale etti.

Yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndüren ekipler  soğutma çalışmasına başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü  belirtildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #yangın #orman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.