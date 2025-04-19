Balıkesir-Bursa yolunda feci kaza: Genç tır şoförü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak refüje devrilen tırın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balıkesir-Bursa yolunda feci kaza: Genç tır şoförü hayatını kaybetti
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Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, can kaybıyla sonuçlandı. 26 yaşındaki Abdülkadir K. idaresindeki 68 ABR 739 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolunun Sultançayır mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kaza anına tanıklık eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI, KURTARILAMADI

Kazada tırın içinde sıkışan sürücü Abdülkadir K, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasına rağmen bulunduğu yerden çıkarıldığında yaşamını yitirmişti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Abdülkadir K'nin cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemelerde başka bir aracın kazaya karışmadığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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