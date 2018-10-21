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Balıkesir'de 29 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye çalışan 29 göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 29 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'ın Middili Adasına geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı. 

Göçmenler, Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde Jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında farkedildi. 

29 kaçak, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmek için ağaçlarına arasında saklanırken bulundu.

16'sı çocuk, 6'sı kadın olan göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. 

Kaçak grupla birlikte yasadışı geçişi organize ettiği tespit edilem bir kişi de yakanlandı. 

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan göçmenlerin Göç İdaresi'ne teslim edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #ayvalık #göçmen
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