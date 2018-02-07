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Balıkesir'de 47 yabancı uyruklu yakalandı

Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 yabancı uyruklu yakalandı.

Balıkesir'de 47 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 yabancı uyruklu yakalandı.

Ege Denizi'nde rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Hakkıbey Yarımadası'nın sahil kısmında bir grup göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5'i çocuk, 12'si kadın 47 Suriye, Afganistan, Irak, Gabon, Gine, Gana, Çad, Angola, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukluyu yakaladı.

Battaniye, ilaç, su ve yiyecek gibi insani yardımların yapıldığı yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Midilli #Balıkesir #ayvalık
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