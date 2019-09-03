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Balıkesir'de 57 göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de 57 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 57 göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç koyu ile Gömeç'in Keremköy mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 44 Afganistan, 4 Özbekistan, 2 Gine, Cezayir, Pakistan, Sudan, Fas, Senegal, Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu 7 göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla S.M gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir
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