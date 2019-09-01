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Balıkesir'de asayiş operasyonu

Silahla ateş açtığı ihbar edilen kişinin evinde 4'ü ruhsatsız 8 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek bulundu

Balıkesir'de asayiş operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eve düzenlenen operasyonda 4'ü ruhsatsız 8 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Polis Merkezi Amirliğine ihbarda bulunan kişi, komşusu Ş.E.G'nin (55) çeşitli zamanlarda evinden silahla ateş açtığını bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından Ş.E.G'ye ait eve düzenlenen operasyonda 4'ü ruhsatsız 8 tüfek, 2 ruhsatsız ve bir havalı tabanca, 121 kuru sıkı fişek ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan Ş.E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ayvalık #Balıkesir
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