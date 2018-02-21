Havran ilçesinde yaşanan olayda hayatını kaybeden kadın ile iki çocuğunun cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir gencin sevdiği kızı ailesi vermeyince evde tüfekle ateş açması sonucu öldürdüğü kızın annesi ile iki kardeşinin cenazeleri defnedildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan anne Melike (38) ile çocukları Ebru (16) ve Tuncay Çetinkaya'nın (17) cenazeleri, Havran ilçe merkezine 26 kilometre uzaklığında yer alan Hüseyinbeşeler Mahallesi'ndeki Hüseyinbeşeler Camisi'ne getirildi.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı namazın ardından, cenazeler mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Herkesi derinden üzen bu olayı tarif edecek bir sözün olmadığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Olayı lanetliyoruz. Toplumumuzda böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bütün kolluk birimlerimiz, jandarma ekiplerimiz ciddi bir çalışma yaparak zanlıyı yakaladılar. Ne olursa olsun hiçbir şey gidenleri geri getiremeyecek fakat hiçbirimizin kabul edemeyeceği bu olayı gerçekleştirenin en azından şu anda yakalanıp tutuklanmış olması bizi biraz da olsa teselli etti. Hepimizin başı sağ olsun."



Olay

Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde Ali S. (26), Gülşen Çetinkaya'yı (18) kendisine vermedikleri için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine gitmiş ve kızın annesi Melike ile kardeşleri Ebru ve Tuncay Çetinkaya'yı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, Gülşen Çetinkaya ve diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren'i ise yaralamıştı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan Ali S, jandarma ekiplerinin ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından teslim olmayı kabul etmiş ve saklandığı ahırda gözaltına alınmıştı. Ali S, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.