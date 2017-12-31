banner961
İşte 61 milyon TL kazanan numara
İşte 61 milyon TL kazanan numara
TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'den yeni yıl mesajı
TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'den yeni yıl mesajı
Köklü kulüp kapanıyor! Resmen açıklandı
Köklü kulüp kapanıyor! Resmen açıklandı
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası

Balıkesir'de deprem (son depremler)

Balıkesir Erdek'te saat 23:12'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir'de deprem (son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Balıkesir Erdek'te saat 23:12'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 12 km derinliğinde meydana geldi

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.


ulusal.com.tr 
Önceki Haber
Milli Piyango bilet sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu... (Milli Piyango sonuçları 2018)
Sonraki Haber
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.