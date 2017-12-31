Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Balıkesir Erdek'te saat 23:12'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 12 km derinliğinde meydana geldi
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
ulusal.com.tr
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