Balıkesir Erdek'te saat 23:12'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

0 0 0 0

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Balıkesir Erdek'te saat 23:12'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 12 km derinliğinde meydana geldi



AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.





ulusal.com.tr