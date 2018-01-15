Edremit ilçesinde, bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi dumanlardan etkilendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkisinde bulunan üç katlı apartmanın son katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti.



Beş kişilik Demirci ailesini tahliye etmek için getirilen sepetli itfaiye aracının merdiveni çalışmayınca, baba Emrah Demirci (32), çocukları Nesrin (2) ve Emre'yi (10) evin balkonundan sarkıtarak alt kattaki balkonda bulunan vatandaşlara teslim etti.



Emrah Demirci, eşi Reyhan (30) ve çocukları Rabia Demirci (14) ise kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı.



Dumandan etkilenen Demirci ailesi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangın yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.



Çevredekilerden biri, çocukların alevler arasından kurtarılma anını cep telefonuyla kaydetti. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeleri devam ediyor.