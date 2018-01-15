banner965
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Balıkesir'de ev yangını

Edremit ilçesinde, bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi dumanlardan etkilendi

Balıkesir'de ev yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hekimzade Mahallesi Bayramyeri mevkisinde bulunan üç katlı apartmanın son katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Beş kişilik Demirci ailesini tahliye etmek için getirilen sepetli itfaiye aracının merdiveni çalışmayınca, baba Emrah Demirci (32), çocukları Nesrin (2) ve Emre'yi (10) evin balkonundan sarkıtarak alt kattaki balkonda bulunan vatandaşlara teslim etti.

Emrah Demirci, eşi Reyhan (30) ve çocukları Rabia Demirci (14) ise kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı.

Dumandan etkilenen Demirci ailesi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Çevredekilerden biri, çocukların alevler arasından kurtarılma anını cep telefonuyla kaydetti. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #Edremit #ev #yangın
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı
Sonraki Haber
Elazığ'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.