Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla esnaflık yapan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.