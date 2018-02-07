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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Ayvalık ilçesinde, kaçak üretilmiş 4 bin 320 litre ve bandrolü mükerrer kullanılmış 325 şişe şarap ele geçirildi

Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak üretildiği belirlenen 4 bin 320 litre ve bandrolü mükerrer kullanılmış 325 şişe şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Altınova İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, F.G, A.S. ve İ.K'nin kaçak şarap ürettiğini tespit etti.

Şüphelilere ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 320 litre ve bandrolü mükerrer kullanılmış 325 şişe şarap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #kaçak #jandarma #içki #Balıkesir #ayvalık
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