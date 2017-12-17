Balıkesir'in Burhaniye Orman İşletme Şefliği'nin, Burhaniye'nin kırsal Yabancılar ve Sarılar mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda 'gençleştirme' adı altında yaptığı ağaç kesimleri köylülerin tepkisini çekti. Kesim yapılan alanı gezen CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil, köylülerin endişelerinde haklı olduğunu belirtip, yavaş yavaş sanki maden ocaklarına zemin oluşturulmaya çalışıldığı izlenimini edindiklerini söyledi. Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk ise yapılanın normal bir gençleştirme çalışması olduğunu belirtti.

Balıkesir'in Burhaniye Orman İşletme Şefliği'nin, Burhaniye'nin kırsal Yabancılar ve Sarılar mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda 'gençleştirme' adı altında yaptığı ağaç kesimleri köylülerin tepkisini çekti. Kesim yapılan alanı gezen CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil, köylülerin endişelerinde haklı olduğunu belirtip, yavaş yavaş sanki maden ocaklarına zemin oluşturulmaya çalışıldığı izlenimini edindiklerini söyledi. Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk ise yapılanın normal bir gençleştirme çalışması olduğunu belirtti.



Burhaniye ilçesinin kırsal Yabancılar ve Sarılar mahalleleri yakınında Burhaniye Orman İşletme Şefliği'nce 'gençleştirme' adı altında yapılan ağaç kesimine köylüler tepki gösterdi. Köylüler, kesim yapılan ağaçların yola düşerek trafiği engellediğini de belirtip, önlem alınmasını istedi. Köylülere CHP Burhaniye İlçe Başkanı Tarık Erdil de destek verdi. Mahallelere gidip, muhtar ve köylülerle görüşen Erdil, gençleştirme çalışması yapıldığı belirtilen ormanlık alanları gezdi.



Büyük, küçük demeden tüm çam ağaçlarının kesildiğini gözlemlediğini belirten Erdil, "Ormanlık alandaki çam ağaçlarında seyreltme ve gençleştirme yapıldığını göremedim. Bölgede 3 yıl önce aynı şekide kesimin yapıldığı alanlara da yeni ağaç dikilmediğini tespit ettik. Bu durum, yöre halkının endişelerinde ne derece haklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bölgede yavaş yavaş sanki maden ocaklarına zemin oluşturulmaya çalışıldığı izlenimini edindik. Yöremizin akciğerlerinin bulunduğu ve yöre halkının yaşam alanı olan bu alanlardaki ağaçların kesilerek, talan edilmesi ileride ilçemiz adına büyük sıkıntılara sebep olacağı bellidir. Ormanların yok edilmesi geçmişte yaşadığımız sel felaketlerinin çok daha büyüklerine sebebiyet vereceği konusunda da endişemiz büyüktür. Bu konuda kamuoyuna yetkililer bir açıklama yapmalıdır" dedi. Erdil, kesim yapılan yerlerde yollarda önlem alınmadığını gözlemlediklerini de söyledi.



"NORMAL BİR GENÇLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILDI"



Yapılan işlemin normal bir gençleştirme işlemi olduğunu kaydeden Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, "Her yıl 80 hektar alanda gençleştirme yapıyoruz. Burada yapılan da kızılçam gençleştirmesidir. Ömrünü doldurmuş olan kızılçam ağaçları kesiliyor. Gençleştirme sırasında tıraşlama kesim yapılmaktadır. Kesim işi bitince tohum atma ve dal serme işlemi yapılacak. Önümüzdeki bahar da genç çamlar çıkacak. Yapılan çalışma bir gençleştirme çalışmasıdır. Bunun için herhangi bir endişeye gerek yok" dedi.