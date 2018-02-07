Yurda kaçak yollarla sokulan ve kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi

Balıkesir'de, yurda kaçak yollarla sokulan ya da kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda İzmir-Balıkesir karayolunun Sındırgı ilçesi sınırında bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, bir kısmının yurda kaçak yollarla sokulduğu, bir kısmının da kaçak üretildiği belirtilen 23 bin 280 parça diş protez malzemesi ele geçirildi.



Zanlı Ö.K. gözaltına alındı.