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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.

Edremit Orman İşletmesi ekipleri yangına karadan ve helikopterle havadan müdahalede bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de tankerlerle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

Örtü yangını olarak başlayan alevleri söndürme çalışmalarına Edremit ve Balıkesir'de konuşlu iki helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 25 yangın işçisi ve 6 teknik personel katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 5 hektar bozuk kızılçam ormanı ile 5 hektar alandaki zeytin bahçesinde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir
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