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Balıkesir'de otelde yangın

Edremit ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi

Balıkesir'de otelde yangın

 Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Camivasat Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir otelin en üst katındaki odada klima ünitesinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Otel işletmecisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıktığı otel odası kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen iki kişi ise olay yerinde ambulansta tedavi edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir
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