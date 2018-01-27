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Balıkesir'de otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ayvalık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mahsun Özel idaresindeki 10 BFG 88 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu belediye çeşmesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 VZH 99 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özel olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Mehmet Kırca, İbrahim Ilgın ve Bilgin Aydoğdu 112 Acil servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kırca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #Ölü #kaza #Balıkesir #ayvalık
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