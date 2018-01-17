Kuzey Ege'de etkili olan şiddetli lodosun yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor

Balıkesir'de etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.



Şiddetli rüzgar nedeniyle Ayvalık'ın Cunda Adası, Burhaniye'nin Ören, Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde dalgaların yükseldiği, bazı iş yerlerinin sandalye ve masalarının sular altında kaldığı gözlendi.



Bazı vatandaşlar da lodosun denizde oluşturduğu dev dalgaları fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla görüntüledi.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın kuzey yönünden esmeye başlamasının, saatteki hızının yer yer 60 ile 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.



Atmosferdeki genel soğumayla birlikte yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in iç ve kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bölgemizde etkili olması beklenen fırtına ve yağışın neden olabileceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Perşembe gece saatlerinde yağışlı havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte iç kesimlerde hafif ve orta kuvvette don olayı da beklendiğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."