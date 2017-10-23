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Balıkesir'de terör propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de, PKK/KCK bölücü terör örgütünü sosyal paylaşım siteleri üzerinden övüp, propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de terör propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de, PKK/KCK bölücü terör örgütünü sosyal paylaşım siteleri üzerinden övüp, propagandasını yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında jandarma ve polis ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Altıeylül, Ayvalık ve Burhaniye'de 3, Edremit ilçesinde de 4 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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