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Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Balıkesir'de terör propagandasına gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgüt propagandası yaptıkları ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik ettikleri iddia edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyonu #sosyal medya #Balıkesir
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