Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 18. Sokak'ta seyir halindeyken freni boşalan Uysal Yaman yönetimindeki 60 DD 063 plakalı traktör, park halindeki 10 YB 124 plakalı otomobil ile 10 YB 124 ve 10 BEB 43 plakalı motosikletlere çarptıktan sonra devrildi.



Bu sırada yoldan geçen Eren Barış (8), devrilen traktörün römorkunun altında kaldı, sürücü Yaman'ın ayağı traktörün çamurluğuna sıkıştı.



Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sürücü Yaman ile römorkun altında kalan Barış, ekiplerce kurtarılarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumunun ağır olduğu öğrenilen Barış, buradaki müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.