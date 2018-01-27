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Balıkesir'de trafik kazası: 8 yaralı

Burhaniye ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 8 yaralı

 Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Melih Demir yönetimindeki 10 RE 861 plakalı otomobil ile Mehmet Kilter idaresindeki 10 LB 116 plakalı hafif ticari araç, E-87 Çanakkale-İzmir karayolu Burhaniye Devlet Hastanesi önünde çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Demir ve yanındaki Melisa Demir ile hafif ticari aracın sürücüsü Kilter ile eşi Ayşe, çocukları Özge, Mehmet, Olcay ve Emir Efe Kilter yaralandı.

Otomobilde sıkışan Melih ve Melisa Demir, Burhaniye itfaiyesinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Melih ve Melisa Demir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #kaza #burhaniye #Balıkesir
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