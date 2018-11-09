Balıkesir'de belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, belediye otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı.



Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Cem Sağlam'ın kullandığı 17 PN 720 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden Mustafa Özer yönetimindeki 10 BA 639 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Bademli kavşağında çarpıştı.



Kazada, savrulan otobüsteki 9 öğrenci hafif yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ayakta tedavi edildi.



Otobüsün, Salih Korkut Budaras İlkokulunun 44 öğrencisini, Edremit Spor Salonu'na götürdüğü öğrenildi.