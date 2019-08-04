Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünün sürücüleri tutuklandı

5 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsünün 2 şoförü tutuklandı.
Balıkesir-Edremit kara yolunda seyir halindeyken alev alana otobüsün şoförleri gözaltındaydı.
İşlemleri tamamlanan otobüs şoförü ile ikinci şoför, jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.
İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangında hayatını kaybedenler toprağa verilirken yararılıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
ulusal.com.tr
Balıkesir'de yanan Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünün sürücüleri tutuklandı. 2 şoför yakın zamanda hakim karşısına çıkarılacak.
5 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsünün 2 şoförü tutuklandı.